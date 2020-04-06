Сервис Skype Meet Now упрощает организацию видеозвонков

Microsoft активно продвигает сервис Skype Meet Now, который позволяет с лёгкостью подключаться к беседам в Skype даже без учётной записи и необходимости установки приложения.

Meet Now представляет собой веб-версию Skype с дополнительными возможностями. В процессе сервис формирует специальную ссылку-приглашение, перейдя по которой человек сможет моментально присоединиться к беседе в Skype, без необходимости регистрироваться и устанавливать приложение. Ссылку можно вставить в текстовое сообщение или отправить по электронной почте. Кроме того, поддерживается возможность записи звонков и хранение файлов внутри облачного пространства. Для начала использования рассматриваемой функции необходимо перейти на веб-страницу Skype Meet Now и выбрать пункт «Создать бесплатное собрание». После этого сервис сформирует ссылку общего собрания, которую можно переслать другим участникам онлайн-встречи.

Использовать Skype Meet Now очень просто. Нужно лишь создать ссылку на бесплатное собрание, после чего можно приступать к общению с помощью веб-браузера или приложения Skype. Срок действия ссылки не истекает, поэтому её можно использовать повторно. При необходимости звонки можно записывать, они будут храниться в облачном пространстве в течение 30 дней. В беседе могут одновременно принимать участие до 50 человек. Разработчики рекомендуют для проведения собраний с помощью Meet Now использовать фирменный обозреватель Edge на базе Chromium или же Google Chrome.