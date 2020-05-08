«ВКонтакте» начала тестировать групповые видеозвонки в мессенджере

«ВКонтакте» в течение нескольких недель планирует добавить групповые видеозвонки в свой мессенджер, встроенный в основное мобильное приложение соцсети.

«ВКонтакте» запустила голосовые и видеозвонки в приложении на Android и iOS в апреле 2018 года. По данным компании, в первом квартале 2020 года ежемесячное количество звонков выросло на 24% год к году, до 64 млн.

На фоне ограничений из-за пандемии и массового перехода сотрудников на удалённую работу компании наращивают аудиторию и развивают видеосервисы.