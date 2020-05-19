World of Tanks проводит международный онлайн-турнир «Время танков. Битва взводов»

«Народный» киберспортивный турнир «Время танков. Битва взводов» впервые пройдет в международном формате. В World of Tanks началась регистрация участников, которая продлится до 24 мая. Предварительный этап (командирский зачет) пройдет с 25 мая по 1 июня, групповой этап финального турнира — 7 июня, плей-офф финального турнира и суперфинал — 13–14 июня. Принять участие в турнире может любой «танкист», у которого есть хотя бы одна машина X уровня.

Во время командирского зачета все участники будут распределены по 12 группам в зависимости от географического региона, в котором они играют. Позицию в региональном рейтинге определит количество чистого опыта, заработанного в первых 30 случайных боях с 25 мая по 1 июня на технике X уровня в составе взвода из двух или трех игроков.

В общей сложности 64 лучших игрока попадут в финальную часть турнира по региональным квотам (Центральный федеральный округ России и Украина — по 8 мест; Приволжский федеральный округ России — 7 мест; Сибирский и Южный федеральные округа России — по 6 мест; Беларусь, Северо-Западный и Уральский федеральные округа России — по 5 мест; Казахстан и Дальневосточный федеральный округ России — по 4 места; Международная группа и Северо-Кавказский федеральный округ России — по 3 места).

Для каждого из 64 финалистов будет создана своя команда, в которую он должен будет пригласить еще двух игроков. На групповом этапе группы из 4 команд сыграют матчи по круговой системе. Две лучшие команды из каждой группы попадут в плей-офф, где в матчах навылет определится победитель всего турнира. Все бои финальной части турнира пройдут онлайн и в режиме «Встречный бой».

Призами международного турнира «Время танков. Битва взводов» на предварительном этапе будут дни премиум-аккаунта или солидные суммы игрового золота; призовыми станут места в рейтинге выше 251-го. Призы финальной части турнира — твердотельные накопители и подписка на онлайн-видеосервис — предоставлены партнерами: Western Digital и MEGOGO.