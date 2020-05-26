Языку Java исполнилось 25 лет

Один из самых популярных языков программирования Java празднует двадцатипятилетний юбилей. Именно в эти дни стала доступна первая публичная версия платформы, которая впоследствии получила признание миллионов разработчиков со всего мира.

Свою историю Java ведёт с 1991 года. Именно тогда группа разработчиков компании Sun Microsystems (впоследствии поглощённой корпорацией Oracle) под руководством Джеймса Гослинга (James Gosling) приступила к созданию языка Oak для использования в цифровых бытовых устройствах. Спустя год участники проекта представили первый прототип, демонстрирующий возможности нового платформенно-независимого языка программирования, ключевую роль в последующем развитии которого сыграли интернет-технологии.

В 1995 году язык Oak был переименован в Java и приобрёл широкую известность благодаря включению виртуальной машины Java Virtual Machine (JVM) в браузер Netscape. С этого момента популярность Java, который мог работать совершенно одинаково на разных аппаратных платформах вне зависимости от используемой в них машинной архитектуры, стала расти огромными темпами, а сам язык нашёл применение практически во всех областях IT-индустрии. Java работает и в марсоходах NASA, и в большом адронном коллайдере. А в повседневной жизни нас окружают компьютеры, мобильные устройства, медиаплееры и даже смарт-карты, также работающие на Java.

Спустя четверть века Java продолжает оставаться востребованным в профессиональной среде инструментом для создания приложений и до сих пор прочно удерживает позиции одного из самых популярных языков программирования.

В честь юбилея компания Oracle разработала специальный сайт oracle.com/java/moved-by-java, повествующий об истории, настоящем и будущем языка Java