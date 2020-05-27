Вышло крупное обновление Skype

Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление мессенджера Skype. Новая версия с индексом 8.6 – это самый крупный апдейт приложения среди выходивших за последнее время. (с января 2020 г. Microsoft выпустила в общей сложности пять новых версий Skype). Обновление доступно для скачивания обычным пользователям, хотя за несколько дней до этого установить его могли лишь участники программы бетатестирования.

Изменения носят, по большей части, технический характер, но также есть и небольшая «косметика». Новую версию Microsoft подготовила для всех поддерживаемых платформ, однако не все они получат полный перечень изменений – в первую очередь они достанутся Skype для настольных ПК.

Первое важное нововведение – это переработанный режим видеозвонков. Microsoft добавила возможность расположения на экране до девяти участников разговора по схеме 3х3.

Подобную функцию Microsoft сперва внедрила в другой свой мессенджер – корпоративный Teams. Именно она будет доступна пока только на настольных компьютерах, но в то же время не только под Windows – пользователи ПК под управлением macOS и Linux тоже смогут опробовать ее.

Следующее изменение предоставляет новые возможности по объединению пользователей в группы. Установка Skype 8.6 позволит создавать так называемые «модерируемые» группы, в которых администраторами можно назначать от одного до нескольких пользователей. Данное нововведение будет актуально для групп с большим количеством участников. Еще одна особенность модерируемых групп – определенные функции мессенджера, к примеру, запуск звонков, будут доступны только администраторам.

Вместе с перечисленным в Skype были добавлены новые сочетания клавиш, которые можно использовать, когда окно программы неактивно или вовсе свернуто. Это изменение актуально для Skype под Windows и macOS, а также для веб-версии мессенджера: к примеру, в windows сочетание клавиш «Ctrl+M» позволит включить или выключить звук, а «Ctrl+Е» – завершить звонок. В Windows-версии Skype добавлено более 40 таких сочетаний, а под macOS их 38.

Последнее изменение связано с обменом текстовых сообщений. Skype теперь позволяет настраивать список реакций (эмоджи), которые пользователь будет отправлять в ответ на сообщение.