МТС показал первый работающий в стране 5G-роутер

МТС показал в работе первый 5G-роутер, который в будущем может использоваться для домашнего интернета. Технологией также смогут пользоваться владельцы смартфонов с поддержкой сети 5G SA – уже сейчас их более тысячи в сети МТС.

Возможности автономной сети 5G SA показали сегодня в Минске. Специалисты протестировали модем 5G компании Huawei, который разгоняется до 1 Гбит/сек. Роутер получает трафик по 5G-сети и раздает устройствам дома или в офисе по Wi-Fi. Тем самым можно достичь гигабитных скоростей без оптоволоконных сетей в городах и за их пределами.

Во время презентации запустили трансляцию 4K-видео в YouTube. Воспроизведение было плавным, перемотка вперед-назад осуществлялась мгновенно. Средняя скорость передачи данных во время тестов составила до 1,5 Гбит/сек. Опробовали в действии и беспроводные VR-шлемы, в которых можно было осуществить виртуальное путешествие.

Мобильная связь 5G будет полезна при онлайн-просмотре фильмов и сериалов в сверхвысоком разрешении 4K и 8К. Она же позволит осуществлять практически мгновенную загрузку больших объемов данных. В будущем она может стать основой для проведения онлайн-трансляций спортивных мероприятий и концертов с эффектом присутствия. Большой импульс к развитию получат голографические вызовы, технологии виртуальной и дополненной реальности. Ожидается, что новая технология позволит развивать роботизированные решения, беспилотный транспорт, «умные города».

В настоящий момент в сети МТС зарегистрировано более тысячи смартфонов с поддержкой 5G. Все они приходятся на 25 моделей. Демонстрационная зона была развернута и продемонстрирована в двух частотных диапазонах 1800 МГц и 3500 МГц.