В Microsoft Store началась распродажа популярных игр для Xbox One со скидками до 70 %

В магазине Microsoft Store началась распродажа Rockin' Action со скидками до 70 %. Благодаря акции снизились цены на многие известные игры, в том числе недавние хиты. Текущая стоимость будет актуальной до 2 июня.

Распродажа затрагивает несколько десятков игр разных версий и дополнительный контент к ним. В списке присутствуют прошлогодние проекты, такие как Borderlands 3, Warhammer: Chaosbane, Metro Exodus и другие.

Также сейчас проходят распродажи в PS Store и GOG.com.