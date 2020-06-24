В бета-версии Telegram появилась функция видеозвонков

Разработчики мессенджера Telegram выпустили новую бета-версию приложения для мобильных устройств под управлением операционной системы Apple iOS.

В Telegram Beta 6.3 появился ряд нововведений. Главное из них — опция звонков в видеорежиме. Для её активации необходимо в меню настроек десять раз нажать на пиктограмму шестерёнки и затем включить экспериментальные функции (Experimental Feature). После этого в меню профиля появится режим видеовызова.

Для общения по видеосвязи необходимо, чтобы у собеседника также была установлена новая бета-версия Telegram с активированными экспериментальными функциями. На экране видеозвонка доступны три кнопки: отключение/включение микрофона, смена камеры и завершение вызова.

Среди других нововведений в бета-версии стоит выделить функцию быстрого перевода видео в режим «картинка в картинке» (PiP) взмахом вверх на экране воспроизведения и возможность автоматического отключения уведомлений от пользователей, которые не добавлены в список контактов и с которыми ранее не было переписки.