Бета-версия Telegram с видеозвонками уже доступна на Android

Команда популярного мессенджера Telegram вовсю готовится к запуску функции видеозвонков. Вслед за клиентом для iOS, бета-версии с поддержкой видеозвонков стали доступны для Android и macOS.

Функция видеозвонков появилась в бета-версии приложения Telegram для iOS под номером 6.3 ещё в июне. А для Android и macOS она стала доступна в новой версии Telegram 7.0.0 beta. Получить доступ к видеозвонкам можно нажав на меню в правом верхнем углу любого чата. Чтобы функция заработала, свежая бета-версия должна быть установлена на устройствах обоих собеседников.

Релиз стабильной версии Telegram? 7.0 запланирован на 14 августа. В этот день мессенджер будет праздновать седьмой день рождения.