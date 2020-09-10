«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

Команда разработчиков «ВКонтакте» объявила о расширении функциональных возможностей социальной сети и запуске групповых видеозвонков, с помощью которых можно проводить конференции, совещания, учебные занятия и дружеские встречи.

Новый сервис предоставляется бесплатно, без ограничения по времени и доступен на любом устройстве. Системой поддерживается до 128 участников, предусмотрен чат, а также возможность обмениваться файлами во время видеоконференцсвязи.

Групповые видеозвонки позволяют общаться даже с теми, кто не зарегистрирован «ВКонтакте». Ссылкой с приглашением на участие в видеоконференции можно поделиться за пределами соцсети. Если у собеседника нет профиля «ВКонтакте» или он не хочет показывать личную страницу, то для подключения ему достаточно будет перейти по ссылке и указать своё имя.

Организатор видеоконференции может управлять звонком: добавлять и удалять участников, отключать и включать микрофоны. При этом человек, который говорит, определяется автоматически — участники увидят его крупным планом. Также можно переключиться на сетку со всеми собеседниками и закрепить на основном экране любого из них. Каждому в разговоре доступна демонстрация экрана и возможность «поднять руку», чтобы ему передали слово.