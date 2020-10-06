Основатель антивирусной компании McAfee арестован за уклонение от уплаты налогов

Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи может сесть в тюрьму. Минюст США обвинил его в многолетней неуплате налогов.

По информации портала TechCrunch, 5 октября 2020 г. Макафи был задержан правоохранительными органами Испании. В настоящее время он находится под арестом и ожидает экстрадиции в США, дата которой пока не назначена. Джон Макафи – шотландско-американский программист, пионер в сфере антивирусного ПО, основавший в 1987 г. компанию McAfee и покинувший ее в 1994 г.

В обвинительном заключении указано, что Джон Макафи не подавал налоговые декларации годами – с 2014 по 2018 гг. включительно. Минюст утверждает, что за этот период создатель ИБ-компании заработал «миллионы долларов», занимаясь продвижением криптовалют, выступая на различных конференциях и других мероприятиях и оказывая консалтинговые услуги. Кроме того, он продал право на использование истории своей жизни для съемок документального фильма «Гринго: Опасная жизнь Джона Макафи» (Gringo The Dangerous Life Of John McAfee).