Facebook Messenger обновил логотип и получил новые функции

Компания Facebook обновила логотип приложения для обмена видео и сообщениями Messenger и добавила ряд новых функций. В частности, были добавлены новые темы чатов. Также вскоре появятся стикеры для селфи и режим исчезновения. Изменения являются частью обновленной платформы обмена сообщениями Facebook, анонсированной в конце сентября в рамках инициативы по упрощению возможности общения пользователей приложений Facebook и Instagram.

Обновление логотипа призвано отразить кроссплатформенные возможности Messenger. Теперь он выглядит больше в стиле Instagram, с оттенками синего, пурпурного и розового, а не синего цвета Facebook.

Новые темы чатов мессенджера предоставляют более широкие возможности настройки с учётом предпочтений пользователя. Вы также сможете реагировать на сообщения с помощью различных смайликов вместо стандартного набора, предлагаемого сейчас.

Селфи-стикеры позволяют пользователям добавлять значки к своим изображениям, а в режиме исчезновения чаты удаляются. Такие же функции пользователи Instagram получили в последнем обновлении сервиса.

В ближайшее время, как ожидается, межпрограммное общение с Instagram станет доступно пользователям Facebook в Северной Америке.