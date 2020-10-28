Viber запускает новую функцию «Платежи в чат-ботах»

Viber анонсирует выход в финтех-сервисы и запускает новую функцию «Платежи в чат-ботах» (Chatbot Payments). Теперь пользователи Viber смогут использовать приложение для покупки товаров и услуг, совершая платежи через Google Pay или другую доступную на устройстве платежную систему.

Viber решил не ограничиваться функциями мессенджера, а строить сервисную платформу, удовлетворяющую всем потребностям современных пользователей в функциональности и безопасности. Первой страной, где будет запущена функция, станет Украина, а в начале 2021 года Viber планирует запустить платежи и на других рынках.

Новая функция позволит безопасно покупать товары и услуги напрямую у продавцов в их авторизованных чат-ботах в Viber. Пользователю необходимо добавить свою кредитную или дебетовую карту в аккаунт Google Pay или другую систему мобильных платежей, если его банк поддерживает один из этих сервисов, после чего опция оплаты станет доступна во всех чат-ботах на базе программного интерфейса (API) Viber. 

Механика со стороны бизнеса следующая: продавец или компания, желающие принимать платежи в Viber, должны подключиться к поставщику услуг, поддерживающему этот тип платежей, создать чат-бот в Viber и разрешить платежи.

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!