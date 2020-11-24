Twitter запустил новую функцию для борьбы с дезинформацией

Twitter добавил ещё одну функцию для борьбы с распространением дезинформации и фейков. Соцсеть теперь будет предупреждать пользователей о сомнительном контенте, если те попытаются лайкнуть твит с информацией, которая предположительно является недостоверной. Об этом говорится в сообщении разработчиков сервиса.

Ранее аналогичные предупреждения социальная сеть ввела при попытке ретвита публикаций со спорной информацией или статьёй, которую пользователь не читал. По данным компании, это позволило сократить распространение недостоверных сведений на 29 %. Как именно повлияет на распространение дезинформации предупреждение при попытке лайка пока неясно.

В компании объяснили, что подобные пометки для публикаций важны, чтобы люди были предупреждены о возможной дезинформации по поводу выборов, вспышки COVID-19 и недостоверных данных в СМИ. Например, через неделю после выборов в США соцсеть пометила около 300 тысяч публикаций с недостоверной информацией. Из них 456 были заблокированы для ретвитов или лайков.

Напомним, что в начале ноября в Twitter появились исчезающие сообщения Fleets. Это аналог «историй» в Instagram, которые удаляются спустя 24 часа после публикации. Будет ли как-то компания контролировать распространение дезинформации с их помощью, не уточняется.