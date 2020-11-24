В России запустили приложение для отслеживания контактов заболевших коронавирусом

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) запустило приложение «Госуслуги.COVID трекер» для отслеживания контактов заболевших коронавирусом. Приложение предназначено для использования в РФ. Его можно скачать в магазинах приложений App Store и Google Play.

Приложение было разработано Минцифры России при участии Министерства здравоохранения РФ в партнёрстве с Apple и Google. В нём используется технология Exposure Notification, созданная Apple и Google. Как указано в описании, приложение фиксирует через Bluetooth устройства других пользователей и обменивается с ними случайными ключами. В случае получения положительного теста на COVID-19 пользователь сообщает об этом анонимно через приложение. Все, с кем заболевший оказался рядом в течение последних 14 дней, получат push-уведомление с датой контакта без указания его данных.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявил, что использование приложения будет «абсолютно анонимным». «Не требуется регистраций — достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания, — дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват», — отметил он.