«Белтелеком» повышает цены с 21 декабря

С 21 декабря 2020 года повышается стоимость услуг электросвязи, сообщает на своем сайте "Белтелеком".

Тарифы для физических лиц на местную связь повысятся на 4,5% (0,15 руб. – абонементная плата; 0,0003 руб. – повременная), междугородную связь – на 18%  (0,0029 руб.). Тарифы для юридических лиц останутся без изменений. Тарифы на услуги доступа в интернет увеличатся на 1,46% Тарифы на иные услуги электросвязи повышаются в среднем на 5% в рамках прогнозируемого индекса роста потребительских цен на 2021 год.

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.

     

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    Опубликовал: KVbot,

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