LG запускает дезинфицирующего робота для корпоративного бизнеса

Компания LG Electronics объявила о разработке автономного робота, который будет использовать ультрафиолетовый свет C (UV-C) для дезинфекции зон с высоким тактильным взаимодействием и интенсивным движением, объединяя свои основные компетенции в области робототехники, искусственного интеллекта и автономных транспортных средств с высоким пониманием потребностей клиентов. LG планирует предложить УФ-робота гостиничным, розничным, корпоративным и образовательным секторам в США в начале 2021 года.

«Этот автономный УФ-робот появился в то время, когда наша безопасность и гигиена являются наивысшими приоритетами для гостей отелей, студентов и клиентов ресторанов, – прокомментировал вице-президент Ро Кю-чан, руководитель подразделения роботов в компании LG Business Solutions. «Потребители смогут быть спокойны и чувствовать себя в безопасности, так как УФ-робот LG поможет уменьшить воздействие потенциально вредных микробов».

Новый робот LG, обеспечит новый стандарт гигиены, поможет дезинфицировать зоны с наибольшим касанием и интенсивным движением. Благодаря своей автономной конструкции робот сможет легко передвигаться по любым поверхностям, обрабатывая поверхности комнаты за 15-30 минут, дезинфицируя несколько зон взаимодействия на одном заряде батареи.

Спроектированный таким образом, чтобы быть простым в эксплуатации, робот LG может быть интегрирован в любые зоны очистки, не требуя для работы большой и длительной подготовки персонала или специалистов. Сотрудники смогут следить за ходом работ с помощью приложения на мобильных телефонах или планшетах. Воздействие ультрафиолетовых лучей на сотрудников будет сведено к минимуму с помощью встроенного предохранителя, активируемого датчиками обнаружения движения человека, нажатием кнопки аварийной остановки или через мобильное приложение.

«Более высокий уровень безопасности гигиены будет в бесконтактной экосистеме, с которой мы сейчас сталкиваемся. LG стремится использовать свой разносторонний опыт в области робототехники, искусственного интеллекта и автономного вождения для решений проблем в будущем, – также прокомментировал Ро Кю-чан.»