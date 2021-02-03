В Instagram появилась новая функция

Социальная сеть Instagram ввела функцию восстановления недавно удаленных публикаций.

Функция получила название «недавно удаленное». «Мы знаем, что люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент», — говорится в заявлении соцсети. Вместе с тем сервис предупредил, что восстановить удаленные сторис можно будет в течение суток, все остальные записи будут храниться до 30 дней.

Кроме того, соцсеть ввела дополнительные меры для защиты пользователей, которые не позволят хакерам взламывать аккаунты и удалять публикации. Для полного удаления записи сервис теперь будет запрашивать дополнительную верификацию.