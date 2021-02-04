Вышел браузер Vivaldi 3.6 для Android

В Vivaldi 3.6 для Android появилась функция под названием Page Actions (Эффекты страницы). Например, можно включить полупрозрачную карту веб-страницы сбоку на вкладке, инвертировать цвета на странице, включить отладчик CSS, и так далее. Доступ к функции осуществляется через главное меню браузера.

Также был оптимизирован дизайн экспресс-панели по просьбам пользователей. Вместо слишком больших или маленьких значков сайтов, теперь можно выбрать и средний размер. Ячейки Экспресс-панели теперь можно перетаскивать, сортировать по различным параметрам и объединять в папки.

В Vivaldi 3.6 для Android появилась интеграция с приложениями для загрузки файлов, встроенный сканер QR и штрихкодов. С полным текстом изменений можно ознакомиться здесь.