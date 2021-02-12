В Steam началась распродажа

Онлайн-магазин Steam запустил распродажу в честь китайских новогодних праздников. В рамках акции можно купить DOOM Eternal, Crusader Kings III, Hades, Star Wars Jedi: Fallen Order, Cyberpunk 2077 и другие игры.

Акция пройдёт с 11 по 15 февраля. Полный список скидок можно найти на странице магазина.

Вместо традиционного мероприятия с бонусными очками Valve решила ежедневно дарить пользователям по одному анимированному смайлику быка. Для этого необязательно совершать покупки.