В Steam началась распродажа

Онлайн-магазин Steam запустил распродажу в честь китайских новогодних праздников. В рамках акции можно купить DOOM Eternal, Crusader Kings III, Hades, Star Wars Jedi: Fallen Order, Cyberpunk 2077 и другие игры. 

Акция пройдёт с 11 по 15 февраля. Полный список скидок можно найти на странице магазина. 

Вместо традиционного мероприятия с бонусными очками Valve решила ежедневно дарить пользователям по одному анимированному смайлику быка. Для этого необязательно совершать покупки.

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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