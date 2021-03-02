В Instagram появилась новая функция

Соцсеть Instagram объявила о запуске функции Live Rooms. Она позволит удвоить максимальное число собеседников на трансляциях и расширит возможности монетизации. Об этом сообщается в блоге компании.

До этого прямые трансляции в Instagram позволяли запускать эфир максимум с одним собеседником, то на двоих. Новая функция позволит увеличить максимальное число собеседников до четырёх. Пространство на экране будет поровну разделено между участниками. Соцсеть отмечает, что опция призвана расширить перечень доступных форматов и проводить на платформе ток-шоу, интервью и многое другое.

Также разработчики отмечают, что Live Rooms увеличит возможности для заработка на прямых трансляциях. Пользователи по-прежнему смогут покупать специальные значки для поддержки любимых авторов и появится возможность проведения акций по сбору средств и многое другое. Сейчас компания занимается разработкой новых функций, таких как звуковое оповещение и систему модерации.

По желанию ведущего видеоконференции, собеседников можно добавлять поочерёдно или всех сразу. Компания пояснила, что гости, у которых заблокировали возможность ведения прямых эфиров, не смогут присоединиться ни к одной «живой комнате». В ходе трансляции, организаторы смогут использовать фильтры для комментариев и блокировать зрителей, которые нарушают правила.