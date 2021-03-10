Mastercard запустил в Беларуси сервис денежных переводов в Viber

Mastercard запускает в Беларуси сервис мгновенных денежных переводов в мессенджере Viber. Это позволит пользователям отправлять деньги сразу же во время общения в приложении.

Чтобы перевести деньги, отправителю не нужно знать номер карты получателя или делиться данными своей карты – достаточно иметь получателя в своей адресной книге Viber или знать номер его телефона. Новая услуга доступна для держателей карт любого белорусского банка, чей аккаунт Viber привязан к белорусскому номеру мобильного телефона.

Партнёром проекта является МТБанк, предоставляющий функционал сервиса карточных переводов. Сервис объединяет технологию Mastercard Send и платформу Mastercard Transfers HUB, на которой могут быть добавлены платёжные карты различных белорусских банков и платёжных систем.