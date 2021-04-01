Microsoft прекратила поддержку Cortana на устройствах с Android и iOS

Microsoft объявила о прекращении поддержки приложения Cortana на платформах Android и iOS. Собственный голосовой помощник компании стал доступен пользователям мобильных устройств в ноябре 2019 года, а в прошлом году разработчики объявили о планах по завершению его поддержки.

«С 31 марта 2021 года созданный пользователями с помощью Cortana контент, например, напоминания и списки, больше не будет работать в мобильном приложении Cortana, но по-прежнему останется доступен через Cortana в Windows. Кроме того, напоминания, списки и задачи Cortana автоматически синхронизируются с приложением Microsoft To-Do, которое вы можете бесплатно загрузить на свой смартфон», — говорится в сообщении Microsoft.

О намерении прекратить поддержку мобильной версии Cortana разработчики объявили ещё в прошлом году. На тот момент Microsoft объяснила этот шаг планами по переходу к «трансформационному опыту помощника на основе искусственного интеллекта в Microsoft 365». С тех пор интеграция голосового помощника с облачным сервисом Microsoft была значительно улучшена и в настоящее время Cortana является одной из изюминок корпоративного пакета.