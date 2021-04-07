«Белтелеком» ввел новые тарифные планы для ZALA и byfly

Компания «Белтелеком» расширила список тарифных планов интерактивного телевидения ZALA и доступа в интернет. Новинки предусмотрены для клиентов, не пользующихся услугами телефонной связи.

Абонентам интерактивного телевидения доступен базовый пакет «Премьера Промо + Премиум», включающий более 97 телеканалов и расширенный пакет «ZALA: все включено Промо + Премиум» с более чем 140 телеканалами. Ознакомиться со всеми тарифными планами ZALA IPTV можно здесь.

Кроме того, в линейке тарифных планов интернета «Рекорд» стали доступны «Рекорд 10 Промо» (до 10 Мбит/с на прием и передачу) и «Рекорд 50 Промо» (до 50 Мбит/с на прием и передачу). Подробную информацию о тарифных планах можно найти здесь.