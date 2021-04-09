Исследователи обнаружили базу с публичными данными 500 млн пользователей LinkedIn

Согласно отчёту Cyber News, на неназванном форуме для хакеров опубликовали базу данных 500 млн пользователей LinkedIn. Представитель LinkedIn подтвердил Insider существование данных, собранных с платформы.

«Пока мы все еще изучаем эту проблему, но опубликованные данные, по-видимому, включают общедоступную информацию, полученную из LinkedIn, в сочетании с данными, собранными с других сайтов», — заявил Insider представитель LinkedIn.

Согласно данным LinkedIn, у сайта 740 млн пользователей, поэтому база затрагивает данные около двух третей пользователей соцсети, пишет Insider. Данные включают ID аккаунтов, имена, адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о рабочем месте, пол и ссылки на другие учетные записи в социальных сетях.

Злоумышленники могут использовать их для атак на компании через информацию о сотрудниках, заявил изданию аналитик разведывательной компании IntSights Пол Прюдомм (Paul Prudhomme). По его словам, такие атаки могут быть успешными из-за роста популярности удалёнки во время пандемии.