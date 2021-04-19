Viber расширит количество участников групповых видеозвонков до 30 человек

На сегодня в Viber в групповых видеозвонках могут участвовать 20 человек, а в ближайшем будущем это число увеличится до 30. Количество было выбрано не случайно: 30 — это средняя численность класса в образовательном учреждении и оптимальный размер для бизнес-команды.

Для того чтобы начать групповой видеозвонок, пользователю нужно выполнить три шага: нажать на значок видео в правом верхнем углу экрана любого группового чата; выбрать контакты для подключения к звонку; нажать на кнопку вызова.

Если звонок уже начат и нужно пригласить нового пользователя, достаточно нажать кнопку «Добавить» и выбрать нужный контакт.

Ранее в групповых видеозвонках Viber уже появилась возможность видеть всех участников звонка на одном экране, а при желании сфокусироваться на ком-то одном. Групповые видеозвонки абсолютно бесплатны и не ограничены по времени. Групповые видеозвонки на 30 человек в ближайшем будут доступны всем пользователям мобильной и ПК-версий Viber.