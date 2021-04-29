World of Tanks вышла в Steam

С сегодняшнего дня пользователи Steam смогут участвовать в танковых боях, выбрав любую из 600 единиц боевой техники 11 наций, доступных в World of Tanks.

В игре зарегистрировано более 160 миллионов пользователей, она получила четыре награды Golden Joystick, установила несколько рекордов Гиннеса и готова покорять новые вершины.

Версия игры в Steam будет доступна только для новых танковых аккаунтов, зарегистрированных через платформу. При этом новые пользователи получат доступ ко всему контенту World of Tanks, включая десятки боевых локаций, разнообразные режимы и ивенты, а главное — огромный парк техники пяти классов, каждый из которых предлагает особые игровые возможности.