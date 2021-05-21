В МТС Деньги можно совершать переводы на карты зарубежных банков

В сервисе МТС Деньги появилась возможность переводить деньги на карты зарубежных банков с карт Банка БелВЭБ.

Теперь пользователи сервиса могут перевести деньги в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Узбекистан и Украину.

Для отправления денежного перевода на карту зарубежного банка отправителю необходимо войти в раздел «Переводы на карту» через сайт www.dengi.mts.by или с помощью приложения МТС Деньги, выбрать пункт меню «По реквизитам карты», далее — переводы Банка БелВЭБ. На странице перевода необходимо ввести реквизиты карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, а также номер карточки, имя и фамилию получателя и согласиться с условиями перевода.

Комиссионное вознаграждение Банка БелВЭБ за перевод на карты зарубежных банков составит 1,5% (минимум 5 белорусских рублей) от суммы перевода. Банки-эмитенты могут взимать дополнительные комиссии при переводе.