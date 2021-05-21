Скоро реклама на YouTube будет везде

Руководство YouTube сообщило о том, что с 1 июня реклама будет показываться во всех роликах, опубликованных на сервисе.

Ранее реклама размещалась только на каналах, участвующих в партнерской программе. Подключиться к ней можно при наличии минимум 1000 подписчиков и не менее 4000 часов общего времени просмотра за последний год. Авторы при этом получают долю дохода от рекламы на YouTube. Теперь же реклама будет появляться даже на тех каналах, которые не участвуют в партнерской программе, но их создателями не получат за это ничего.

Подобные правила начали применяться в США еще в ноябре 2020 года. Теперь же они будут распространены на пользователей во всем мире.