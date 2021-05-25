Создана капча, в которой нужно играть в DOOM

Испанский программист и веб-разработчик Микель Ортеза создал необычную капчу в виде культовой игры DOOM.

Вместо того, чтобы находить светофоры и автобусы на картинках, пользователю необходимо убивать монстров. К счастью, они сами не нападают на игрока, но можно не успеть уложиться в отведенное время. Владельцы сайтов могут настроить количество фрагов, необходимое для прохождения, изменить отображение времени и включить оригинальную музыку.

Автор попросил не относиться к DOOM Captcha слишком серьезно. По его словам, он создал такую капчу ради прикола. Тем более, проверку можно пропустить, т.к. в ней работает знаменитый чит-код IDDQD.