Появилась новая соцсеть с "честными" фото

Начинает набирать популярность очередная социальная сеть Poparazzi. Она работает по принципу Instagram, только пользователи не могут сами загружать в свой профиль большое количество фотографий, а за них это будут делать друзья.

Разработчики считают, что другие люди не будут так тщательно отбирать и обрабатывать фото друзей, поэтому социальная сеть должна стать более естественной. В ней не будет той "идеальности", которая присуща Instagram.

Сами же пользователи смогут загружать отдельные селфи, но в ленте друзей они будут показываться не так активно, как чужие снимки. Кроме того, к фото нельзя применять фильтры, посты нельзя комментировать, а количество подписчиков будет видно только самому себе.

Сможет ли новая социальная сеть составить конкуренцию Instagram — неизвестно. Но на текущий момент приложение Poparazzi находится на первом место по количеству скачиваний в рейтинге App Store.