В Steam началась летняя распродажа

Valve объявила о старте традиционно масштабной летней распродажи в своём сервисе цифровой дистрибуции Steam: под временное снижение цен попали тысячи товаров, включая заметные релизы.

Летняя распродажа Steam продлится ровно две недели, начиная с 24 июня. Акция закончится 8 июля в 20:00 по московскому времени. Одновременно с летней распродажей в Steam началось событие «Определите свою судьбу». Оно предполагает 14 мини-квестов (по одному на каждый представленный жанр), по окончании которых пользователей ждут анимированные стикеры.

Вдобавок в магазине очков появились совершенно новые игровые профили с анимированными фонами, аватарами и цветовыми гаммами из избранных проектов.