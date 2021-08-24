Facebook вернёт аудио- и видеозвонки в основное мобильное приложение

Соцсеть Facebook объявила о планах вернуть аудио- и видеозвонки в основное мобильное приложение платформы. Об этом пишет Bloomberg. Разработчики заявили, что это тестовое решение, которое пока будет доступно только небольшой части пользователей.

С 2014 года Facebook разделена на два мобильных приложения — основной клиент соцсети и сервис Messenger. Последний предназначен для общения и отвечает за всю коммуникацию между пользователями. Компания объяснила это решение стремлением предоставить пользователям больше функций.

Таким образом, впервые за семь лет коммуникативные функции вернутся в основное приложение Facebook. Чем обусловлено такое решение, не уточняется. В ближайшее время разработчики планируют протестировать обновление среди жителей США. Точные сроки запуска и планы по географическому распространению не уточняются.

Несмотря на запуск аудио- и видеозвонков в основном сервисе, текстовый чат пока останется частью Messenger. Планируется ли вернуть его в приложение Facebook, не уточняется.