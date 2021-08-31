«ВКонтакте» запустила сервис для писем «VK Почта». Авторизоваться в сервисе можно через единую учётную запись «ВКонтакте». Пользователи смогут получить почту с доменом @vk.com.

Пользователям будут доступны брендированные темы от «ВКонтакте», сортировка писем, «умные» ответы на базе машинного обучения, а также возможность отписаться от ненужной рассылки одним нажатием.

Приложение доступно на iOS и Android, а также в веб-версии. Зарегистрироваться на «VK Почте» можно через мобильное приложение «ВКонтакте» во вкладке «Сервисы» в меню «VK Почта». Для этого можно использовать единую учётную запись VK Connect.

В сервис будет встроена функция перехода из письма в чат. Например, пользователи могут отвечать на письма магазинов из почты через мессенджер в «ВКонтакте». Пока она работает с Ozon, Wildberries и Lamoda.