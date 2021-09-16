Sony обновила PlayStation 4

Компания Sony выпустила обновление системного программного обеспечения для консолей PlayStation 4. Апдейт под номером 9.00 приносит довольно много новых возможностей и улучшений.
Среди новшеств прошивки 9.00:
- просмотр призов PS5 на консолях PS4;
- в разделе «Сообщения» появилась возможность удалять группы (у владельца группы), покидать группы при блокировке пользователя, если вы в этой группе только вдвоём;
- на мобильных устройствах (Android или iOS/iPadOS) можно использовать приложение PS Remote Play (Дистанционное воспроизведение PS) для доступа к PS4 по мобильной сети;
- в родительском контроле появились уведомления для родителей в приложении PS4 и PlayStation, если ребенок запрашивает разрешение на использование функций общения в игре. Ребенок также получает уведомление, когда его родитель или опекун принимает, отклоняет или прекращает разрешать ребенку использовать функции общения в игре;
- в настройках можно выбрать, хотите ли вы получать уведомления о новых продуктах и специальных предложениях на PS4 или по электронной почте.
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