«ВКонтакте» готовится к запуску видеосервиса, который составит конкуренцию YouTube

«ВКонтакте» анонсировала мероприятие, которое состоится 15 октября. В ходе него будет представлен совершенно новый видеосервис VK Видео, который составит конкуренцию лидирующим мировым платформам, включая YouTube и многим другим. Он будет объединять в себе сразу несколько популярных форматов.

Владеющая «ВКонтакте» Mail.ru Group заявляет, что пользователи нового видеосервиса получат доступ к передовым технологиям и миллионам качественных оригинальных видео на любой вкус. В рамках новой видеоплатформы компания намерена объединить ролики из «ВКонтакте», «Одноклассников», а также истории, прямые трансляции и массу другого видеоконтента. По словам компании, речь идёт о мощной платформе, которая предложит доступ как к профессиональному, так и к пользовательскому контенту разной тематики.

ВКонтакте представит платформу VK Видео в рамках мероприятия, которое состоится 15 октября в 17:00 по московскому времени. Следить за его трансляцией можно будет по ссылке.