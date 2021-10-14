Netflix планирует видеоигру «Игра в кальмара»

Netflix создаст игру по мотивам очень популярного сериала «Игра в кальмара» (Squid Game).

В недавнем интервью The Hollywood Reporter вице-президент онлайн-платформы видеостриминга по азиатско-тихоокеанскому контенту Минён Ким (Minyoung Kim) рассказал о возможности превращения успешного сериала в видеоигру. Высокопоставленный представитель Netflix подтвердил, что компания «изучает» такую возможность. Минён Ким даже добавил, что компания получает многочисленные запросы на перевод сериала в формат видеоигры.

На данный момент ведутся переговоры о втором сезоне южнокорейского сериала. Кроме того, Netflix занимается созданием дорожной карты для будущих проектов по интеллектуальной собственности «Игра в кальмара».