Facebook Messenger добавил AR-эффекты и игры в групповые чаты

Сервис Facebook Messenger получил поддержку функции «Групповые эффекты», которая позволяет применять эффекты дополненной реальности сразу ко всем участникам групповых видеозвонков. Согласно имеющимся данным, нововведение доступно в Facebook Messenger, а также в видеоконференциях Messenger Rooms (аналог Zoom). Также ожидается, что в скором времени поддержка групповых AR-эффектов появится в Instagram.

На момент запуска упомянутой функции пользователям доступно более 70 групповых AR-эффектов и несколько мини-игр, включающих в себя элементы дополненной реальности. Отметим, что в Facebook Messenger уже была реализована поддержка эффектов дополненной реальности, но прежде они могли применяться только к одному участнику беседы. Теперь же у пользователей мессенджера появилась возможность применить тот или иной AR-эффект сразу ко всем собеседникам.

Facebook также объявила, что уже в конце месяца разработчики получат возможность создания разных групповых эффектов с помощью Spark AR API. Вместе с этим гигант социальных сетей анонсировал несколько нововведений, которые в скором времени появятся в его коммуникационных приложениях. Прежде всего речь идёт об «эффектах слов», функции, которая позволяет запускать анимацию в чате с помощью определённой фразы. Разработчики также добавили новые эмодзи и темы оформления чатов, одна из которых посвящена приближающемуся Хэллоуину.