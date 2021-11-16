В Steam объявлены большие скидки

В сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр Steam стартовала очередная распродажа, в ходе которой скидки установлены самые разные игры.

Ранее стало известно, что на серию Far Cry действуют скидки до 80% до 2 декабря. С такой же скидкой можно приобрести и сборник игр во вселенной BioShock. Предложения со скидками действуют до 22 ноября.

Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков.