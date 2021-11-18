Легендарные игры эры компьютерных клубов – в серии турниров Retro Cup

Белорусская ассоциация компьютерного спорта при поддержке видеосервиса VOKA объявляет о проведении серии турниров Retro Cup. Его программу составят игры, ради которых двадцать лет назад компьютеры объединяли в локальные сети, а молодежь ночи напролет просиживала в компьютерных клубах, – Warcraft III: Reforged, StarСraft 2, Quаke 3 и Counter-Strike 1.6.

Цель организаторов – отдать дань уважения традициям и легендам прошлых лет, органично вписав их в реалии нынешнего времени. В частности, все игры состоятся не в LAN-, а в онлайн-формате. По аналогичной схеме год назад, осенью 2020 года, проходил первый Retro Cup, организованный видеосервисом VOKA. Спустя год все, кто испытывает ностальгию по эпохе компьютерных клубов или просто поддался обаянию старых добрых хитов того времени, вновь смогут попробовать свои силы в борьбе за победу.

Турниры Retro Cup состоятся на протяжении декабря 2021 года, серия стартует уже 4 декабря. Ее откроют состязания по легендарной межгалактической стратегии Starcraft II. Регистрация на турнир доступна по ссылке.

11-12 декабря серию продолжит Counter-Strike 1.6 – первая игра в линейке знаменитых шутеров от первого лица, самым известным представителем которой сегодня является Counter-Strike: Global Offensive. Форма для регистрации для команд, желающих побороться за победу, находится здесь.

18-19 декабря придет очередь Warcraft III: Reforged, которая объединила все достоинства классической стратегии в режиме реального времени Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения The Frozen Throne с современной графикой и другими техническими улучшениями. Для регистрации необходимо заполнить форму по ссылке.

И, наконец, 25-26 декабря состоятся игры по Quake III Arena – культовому шутеру от первого лица, где участникам предстоит выживать и побеждать многочисленных соперников в ожесточенных гладиаторских боях. Желающие присоединиться к турниру могут зарегистрироваться здесь.

Победители в каждой из дисциплин разделят между собой общий призовой фонд в размере 2 тыс. белорусских рублей.