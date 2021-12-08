«ВКонтакте» откроет монетизацию видео для сообществ

В ближайшее время социальная сеть «ВКонтакте» значительно расширит круг пользователей, которые могут зарабатывать на рекламе, встраиваемой в видеоролики и прямые эфиры их сообществ. Формально, монетизация станет доступна абсолютно любому пользователю соцсети, но в реальности нужно выполнить ряд условий.

Монетизация видеоконтента будет доступна для всех сообществ, но для этого авторам будет необходимо соответствовать приведенным правилам монетизации контента. Например, в сообществе должно быть не менее пяти тысяч подписчиков. Также оно не должно относиться к таким направлениям, как благотворительность, политика, религия, эротика, кино, музыка, продажа товаров и услуг, объявления, образование и государственные учреждения. Само видео должно быть содержательными, интересными аудитории, оригинальными и качественными. При этом, как и прежде, реклама может показываться в любых видеороликах соцсети.

В настоящее время программа монетизации доступна лишь нескольким сотням партнерских сообществ соцсети. Как обещает «ВКонтакте», монетизация трансляций и видеороликов для всех сообществ станет доступна до конца 2021 года. Чтобы принять участие в программе, необходимо заполнить анкету.

О намерении делиться доходами от рекламы, интегрированной в контент, с авторами сообществ, «ВКонтакте» сообщила в августе этого года. Тогда же было объявлено о двукратном увеличении публикаций видеоконтента и прямых эфиров, а также о росте суммарного дохода авторского контента на 50% по сравнению с прошлым годом.