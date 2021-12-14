Облачные игры на Google Stadia теперь на смарт-ТВ LG

LG Electronics (LG) объявляет о доступности облачного игрового сервиса Google Stadia на своих смарт-телевизорах версии webOS 5.0 и webOS 6.0 в 22 странах. Встроенная поддержка игрового процесса Stadia на телевизорах LG Smart TV помогает обеспечить мгновенный доступ к высококачественным играм с поддержкой исключительной графики и частоты кадров на передовых дисплеях.

Сервис Stadia доступен для загрузки в магазине LG Content Store во всех 22 странах своего присутствия. В магазине Stadia представлено более 200 популярных игр, таких как Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Assassin's Creed: Valhalla, Hitman 3, Baldur's Gate 3, а также есть доступ к постоянно растущему списку бесплатных игр и демоверсий, в которые можно играть с помощью совместимого контроллера, без предварительной загрузки.

Подписка на Stadia Pro предлагает расширяющуюся библиотеку из 30+ игр, обновляющихся каждый месяц, и эксклюзивными скидками на игры и дополнительный контент. Благодаря поддержке Stadia графики до 4K HDR и игрового процесса со скоростью 60 кадров в секунду, а также иммерсивного объемного звука 5.1, телевизоры LG Smart TV являются отличным выбором для тех, кто ищет продвинутые игровые возможности без необходимости покупать отдельную консоль или дорогой игровой ПК.

Среди линейки Smart TV LG телевизоры LG OLED предлагают беспрецедентные игровые возможности со Stadia. Телевизоры LG OLED, уже ставшие фаворитами среди геймеров во всем мире, отлично подходят для шутеров от первого лица, стратегий в реальном времени или гоночных игр, обеспечивая безупречное качество HDR-изображения, глубокий черный цвет и точную цветопередачу благодаря самоподсвечивающимся пикселям LG OLED. Более того, быстрое время отклика LG OLED в 1 мс и низкая задержка ввода без потери качества изображения дают игрокам преимущество, необходимое для победы.