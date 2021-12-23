Vivaldi выпустила первый браузер под Android Automotive

Операционная система Android Automotive пока доступна на очень небольшом числе автомобилей, и ассортимент приложений для неё пока тоже невелик. Однако среди этих приложений теперь появился веб-браузер, причём это не Chrome, а Vivaldi, который теперь доступен для электромобилей Polestar 2.

Как заявил разработчик, приоритетным направлением при разработке браузера были вопросы безопасности. Воспользоваться приложением можно только тогда, когда машина находится в режиме парковки. Если же пользователь открыл в браузере стриминг звука или видео, с началом движения машины останется только звук, а изображение будет отключено. Важным моментом для разработчиков была и конфиденциальность: доступны приватные вкладки, которые позволяют не сохранять данные при просмотре страниц. Доступна также синхронизация через учётную запись Vivaldi — разработчик настаивает, что Polestar не получит доступа к данным аккаунта.

Версия Vivaldi для Android Automotive основывается на мобильном браузере, поэтому отсутствует ряд функций и от настольной версии: отсутствуют пакетная группировка вкладок, скачивание файлов и сканирование QR-кодов. В остальном, отмечает разработчик, отличий от мобильного браузера не так много, и в перспективе будут выходить регулярные обновления.