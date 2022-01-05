Sony представила шлем виртуальной реальности для PlayStation 5

Компания Sony провела полноценную презентацию следующего поколения шлема виртуальной реальности для игровой приставки PlayStation 5.

Шлем PlayStation VR2 был изначально анонсирован в феврале 2021 года, Sony сразу предупредила, что выпуск устройства состоится не раньше 2022 года. И хотя основные характеристики сегодня были раскрыты, многая информация всё ещё осталась за кадром — изображения шлема, точная дата поступления в продажу и цена. Одновременно со шлемом представлен контроллер PlayStation VR2 Sense.

Как обещает производитель, PlayStation VR2 подарит пользователям «игры нового поколения с высококачественной графикой, новыми тактильными возможностями и улучшенной системой отслеживания положения». При этом установка PS VR2 стала проще – у нее всего один кабель USB Type-C, который нужно подключить напрямую к PS5.

Для демонстрации новых возможностей гарнитуры представлена первая игра для неё — Horizon Call of the Mountain от студий Guerrilla и Firesprite. Среди новых функций производитель выделяет виброотклик у гарнитуры, которая позволяет сильнее окунуться в игровой процесс. К примеру, игроки смогут почувствовать, как в напряженные моменты учащается пульс персонажа, пролетают предметы рядом с головой или машина героя мчится на высокой скорости. Кроме того, поддерживается технология пространственного звучания Tempest 3D AudioTech.

PS VR2 обеспечивает разрешение 4K HDR и угол обзора 110°. Экраны OLED каждый получили разрешение 2000 х 2040 пикселей, а также поддержку частоты обновления изображения 90 и 120 Гц.

Устройство отслеживает действия пользователя и контроллера через встроенные камеры. Для отслеживания движений и направления взгляда не требуется внешняя камера. Система определения движения включает трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Есть датчик приближения, 4 камеры для отслеживания гарнитуры и контроллера, инфракрасные камеры для отслеживания движения глаз.

Отслеживание движения глаз пользователя позволит играть более интуитивно — даже быстрый взгляд в одну сторону может повлиять на действия персонажа игре.