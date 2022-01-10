Samsung окончательно закрыла Tizen Store

В этом году Samsung окончательно прекратила поддержку магазина приложений Tizen Store, ставшего доступным глобально с 2015 года. С 31 декабря 2021 года владельцы смартфонов под управлением ОС Tizen не смогут ни загружать, ни обновлять приложения из магазина.

В июне прошлого года Samsung прекратила регистрацию новых пользователей Tizen Store, хотя для его существующих участников сохранилась возможность установки ранее загруженных приложений. Теперь сервис недоступен для всех пользователей.

При попытке открыть приложение Tizen Store или посетить веб-сайт Tizen Store, на экране отобразится код ошибки. Сервис прекратил работу на всех смартфонах Samsung с ОС Tizen — Z1, Z2, Z3 и Z4 во всех странах. Для своих носимых устройств Samsung вместо Tizen ранее выбрала платформу Android Wear OS 3. Теперь Galaxy Watch 4 и все будущие часы будут работать на Wear OS. Последней моделью компании под управлением Tizen стал Samsung Z4, вышедший в 2017 году.

После этого компания так и не выпустила ни одного нового смартфона под управлением Tizen, поэтому большинство разработчиков постепенно покинули платформу.