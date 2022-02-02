Стали известны подробности о новой подписке для PS4 и PS5

В Сети начали рапространятся слухи о возможном появлении Spartacus, нового подписочного сервиса Sony.

По информации инсайдера NateTheHate пользователи смогут поиграть в проекты с консолей предыдущих поколений, причем речь идет даже о PS1 и PSP. На старте сервис предоставит доступ к сотне олдскульных игр. Ожидается, что в состав Spartacus войдут подписки PS Plus и PS Now.

Позднее будут добавлены игры с консолей PS2 и PS3, они будут стримиться через сервис PS Now. Возможно, пользователи смогут покупать старые игры по отдельности, но пока что Sony не определилась с их стоимостью.

Spartacus будет доступна и на PS4, и на PS5. Крупные хиты не будут появляться в подписке в день их выхода. Вместо этого Sony сосредоточится на пополнении каталога игр старыми хитами и инди-развлечениями. О стоимости подписки пока что ничего не известно.

Впрочем, как и ко всем инсайдам, к озвученной информации стоит относиться с известной долей скепсиса. Вполне возможно, что первые официальные подробности о новом сервисе компании появятся уже на мероприятии State of Play, которое начнется 3 февраля.