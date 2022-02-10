Sony представила плееры Walkman Signature

Sony официально представила мультимедиа-плееры Walkman Signature. В серию вошли два устройства: Sony NW-WM1ZM2 и Sony NW-WM1AM2. Первый может похвастаться позолоченным корпусом из меди, а второй собран на раме из алюминиевого сплава. Обе новинки оборудованы высококлассным цифровым усилителем S-Master HX.

По словам Sony, обе новинки выдают действительно исключительное качество звука, чего удалось добиться благодаря грамотному сочетанию всех применяемых в их конструкции компонентов. Корпуса устройств не просто хорошо выглядят, но и спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную жёсткость и защитить компоненты усилителя от электрических помех.

Sony особенно акцентирует внимание на цифровом усилителе S-Master HX новых плееров, который, по словам компании, обеспечивает потрясающе точное воспроизведение звука. Он использует точно настроенные высококачественные конденсаторы, с большой ёмкостью и низким сопротивлением. Высококачественный бессвинцовый припой, использующийся для распайки компонентов усилителя на плате, также вносит свою лепту в формирование звука студийного качества. Блок цифрового усилителя в обоих плеерах прикрыт фрезерованным блоком из меди, что, согласно утверждению Sony, «позволяет обоим музыкальным проигрывателям воспроизводить звук, который, кажется, поднимается из тишины».

Чтобы добиться мощного и в то же время мягкого звука, Sony выбрала толстый кабель KIMBER KABLE для соединения усилителя с 3,5-мм аудиоразъёмом.

Sony наделила новые плееры широким спектром программно-аппаратных технологий, направленных на повышение качества воспроизведения музыкальных файлов. Среди них механизм ремастеринга DSD, который преобразовывает звук PCM в формат Direct Stream Digital с частотой дискретизации 11,2 МГц. Новинки также могут похвастаться функцией DSEE Ultimate, которая позволяет повысить качество сжатых музыкальных файлов в режиме реального времени.

Оба плеера Walkman Signature оснащены 5-дюймовыми дисплеями с разрешением HD. В качестве интерфейсного разъёма используется USB Type-C. NW-WM1ZM2 оснащён 256-Гбайт накопителем, а объём постоянной памяти NW-WM1AM2 составляет 128 Гбайт. Оба устройства поддерживают карты microSD. Также присутствует возможность прослушивать потоковое аудио благодаря поддержке Wi-Fi. Проигрыватели работают под управлением Android 11. Устройства обеспечивают до 40 часов воспроизведения аудио в формате FLAC 96 кГц.

Новинки выйдут на рынок в апреле этого года. Стоимость плееров пока не раскрывается.