Facebook Messenger получил новые функции

Meta обновила фирменное приложение для обмена мгновенными сообщениями Messenger рядом новых функций. Среди них возможность разделения счетов, исчезающие сообщения и новые возможности для более удобного управления голосовыми сообщениями. Нововведения доступны в iOS- и Android-приложении Messenger.

Разделение счетов в данный момент доступно только пользователям в США. Его можно задействовать в групповых чатах, поровну поделить, например, счёт за ужин в ресторане. Кроме того, пользователи смогут отдельно установить сумму, которую должен каждый человек. Функция позволяет подключить свои платёжные реквизиты для быстрого перевода денег прямо через Messenger.

Пользователи со всего мира получили доступ к режиму «Исчезновение». Для его активации необходимо открыть любой из существующих чатов и провести пальцем вверх. В режиме «Исчезновение» все сообщения, включая GIF-анимации и стикеры, будут удалены после прочтения получателем. Для того, чтобы вернуться к обычному чату достаточно ещё раз провести пальцем вверх в окне беседы.

Помимо вышеупомянутых нововведений, Meta добавила новые элементы управления записью голосовых сообщений, которые позволяют приостановить или продолжить запись, а также предварительно прослушать записанное перед отправкой. Кроме того, продолжительность голосовых сообщений увеличена до 30 минут.