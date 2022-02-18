Киберспортивный Fight Club: офлайн-квалификации по Dota 2 пройдут в семи городах Беларуси

Белорусская ассоциация компьютерного спорта совместно с видеосервисом VOKA продолжает серию турниров Fight Club. На этот раз кибеспортивные состязания будут посвящены популярной дисциплине Dota 2. Пройдут они в офлайн-формате: игроков будут принимать компьютерные клубы из разных городов Беларуси.

Серия турниров Fight Club – это идея Белорусской ассоциации компьютерного спорта по возрождению клубных LAN-турниров, посвященных культовым киберспортивным дисциплинам. В 2021 году в этом формате уже состоялись игры по Counter-Strike: Global Offensive, а с февраля 2022 года эстафету примут поклонники Dota 2.

Все стадии турнира, от отборочных игр до финалов, будут проходить в клубах-партнерах Белорусской ассоциации компьютерного спорта из семи городов Беларуси:

Брест – 11cyber, Plazma, Хаос;

Витебск – United Gamers;

Гомель – Platoon;

Гродно – SkyNet и SkyNet Arena;

Кобрин – Neo;

Минск – Collizeum, CyberX, GameSpot, Meta Arena, Tarantul, V3, Уран;

Молодечно – Bastion.

Турнир начнется с проведения LAN-квалификаций в каждом из 16 клубов-участников. Команда-победитель будет представлять свой клуб в финальных играх. Они состоятся 2–3 апреля в SkyNet Arena (Гродно).

Участие является бесплатным. Победителям отборочных игр, которые будут приглашены к участию в финальных состязаниях, Белорусская ассоциация компьютерного спорта покроет расходы на проезд, проживание и питание.

Регистрация на турниры серии Fight Club уже началась и проходит на базе клубов, которым предстоит принимать отборочные соревнования. К участию приглашаются команды из пяти человек. Обязательное условие – постоянное проживание на территории Беларуси. Подробную информацию о порядке регистрации, регламенте проведения и расписании турниров можно получить по ссылке. Призовой фонд Fight Club по Dota 2 составит 5000 белорусских рублей. Его поделят между собой четыре лучшие команды финала. Призовые за первое место составят 2000 рублей, за второе – 1500 рублей, за третье – 1000 рублей и за четвертое – 500 рублей.

Следить за финальными состязаниями можно будет 2-3 апреля. Трансляция со SkyNet Arena будет проходить на VOKA в разделе «Киберспорт». При этом на самой площадке проведения матча будет организованна зона для просмотра, поэтому зрители могут поприсутствовать на финале в том числе и лично.

Помимо трансляций и записей игр, на VOKA можно найти много интересной информации как о турнирах Fight Club, так и о других событиях белорусского и мирового киберспорта. Доступ к контенту раздела «Киберспорт» открывается по подписке «Все включено». Кроме того, болельщики могут воспользоваться промокодом CYBER и получить бесплатный доступ ко всему контенту VOKA на 30 дней.