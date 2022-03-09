Три белорусских банка отключат от SWIFT

Три белорусских банка планируется отключить от системы межбанковских платежей SWIFT в рамках санкций. Об этом сообщается на официальной сайте Европейской комиссии.

От данной системы SWIFT будут отключены следующие банки: «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт» и Банк развития Беларуси. В том числе ограничения коснутся дочерних компаний.

Стоит отметить, что также в Беларуси запретят продавать и поставлять банкноты евро. Напомним, что ранее ЕС отключил от SWIFT банки ВТБ, "Россия" и "Открытие", а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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